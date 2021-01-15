شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سانت إيتيان: نتابع مصطفى محمد فقط من مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف رولاند رومير، رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي، عن حقيقة مراقبة النادي الفرنسي للاعبين مصريين أخريين بخلاف مصطفى محمد، مهاجم فريق نادي الزمالك ومنتخب مصر.

وأكد رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لا نتابع لاعبين مصريين أخرين بخلاف مصطفى محمد لأنه هناك شركة رشحتلنا مصطفى محمد وهو لاعب جيد للغاية"".

وتابع: "أشكر جميع المشاهدين والتلفزيون المصري ونتمنى ضم مصطفى محمد فهو لاعب جيد وسيتطور كثيرًا لو إنضم إلينا في يناير".