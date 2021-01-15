شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سانت إتيان: لن نبيع مصطفى محمد لأي نادي في مصر إلا للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف رولاند رومير، رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي، عن بند مثير داخل العرض المقدم لنادي الزمالك من أجل شراء مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر.

وأكد رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "وضعنا بند داخل عرضنا ألا نبيع مصطفى محمد لأي نادي في مصر إلا لنادي الزمالك".

وتابع: "سندفع 3 ملايين دولار في الوقت الجاري و 2 مليون دولار بعد سنة، والزمالك سيحصل على 8 مليون خلال الـ4 سنوات ونصف الذي سيوقعهم مصطفى محمد ونحن متمسكون بمصطفى محمد".