شكرا لقرائتكم خبر عن سانت إيتيان: أشخاص في الزمالك طلبوا عمولة مقابل انتقال مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رولاند رومير، رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي، إن هناك بعض الأشخاص من داخل نادي الزمالك طلبوا عمولة للموافقة على بيع مصطفى محمد للنادي الفرنسي.

وأكد رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " وسأذكر أسماء هؤلاء الأشخاص في حال فشل الصفقة لأنهم طلبوا عمولة وسأكشف عنهم لو الصفقة لم تتم ولن أتحدث في ذلك الملف في الوقت الجاري طالما المفاوضات جارية".

وتابع: "مصطفى محمد لاعب جيد ونرغب في الحصول على خدماته ولكن الوقت يجري وضيف وسنتراجع عن الصفقة لو لم يوافقوا خلال ساعات للتعاقد مع بديل".