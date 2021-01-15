شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى يكشف سر الفوز على الانتاج الحربى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد محمد شرف، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلى مواليد ٢٠٠٣، بالأداء المميز الذي قدمه اللاعبون أمام الإنتاج الحربي في مباراتهما اليوم الخميس ببطولة الجمهورية، والفوز بهدف دون رد، الذي حسم به الفريق تأهله للمرحلة النهائية من البطولة.
وأكد شرف أنه رغم ضغط المباريات فإن الفريق حق فوزًا مهمًّا وظهر بشكل رائع أمام الإنتاج، الذي يعد من الفرق القوية، حيث نجح لاعبو الأهلي في الضغط على المنافس طوال المباراة، ولم تكن هناك فرص خطيرة على مرمى الفريق، ليضيف الأهلي ثلاث نقاط غالية.
وأوضح شرف أن التبديلات التي أجراها في المباراة كانت بهدف الحفاظ على النتيجة، وكذلك لإراحة العديد من اللاعبين، قبل مباراة سموحة، التي يستعد لها الفريق بقوة لتحقيق الفوز، من أجل المنافسة على المركز الأول في المجموعة.
وأضاف مدرب «أهلي ٢٠٠٣» أن الدور الثاني في مرحلة المجموعات كان البداية الحقيقية للفريق هذا الموسم، مشيرًا إلى أنه اتفق مع اللاعبين على ضرورة حصد ١٥ نقطة من المباريات الخمس في الدور الثاني، ونجحوا بالفعل حتى الآن في حصد ١٢ نقطة منها، وتتبقى ٣ نقاط يسعى الفريق لحصدها خلال المواجهة الأخيرة أمام سموحة.
هذا ونجح «أهلي ٢٠٠٣» في التأهل للمرحلة النهائية من بطولة الجمهورية، بعدما رفع رصيده إلى ١٧ نقطة، بفارق نقطة واحدة عن إنبي المتصدر، الذي تعادل مع الإسماعيلي ١-١، ويأتي سموحة خلف الأهلي برصيد ١٤ نقطة، ويلعب غدًا أمام الجونة.
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