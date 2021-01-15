شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى يكشف سر الفوز على الانتاج الحربى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد محمد شرف، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلى مواليد ٢٠٠٣، بالأداء المميز الذي قدمه اللاعبون أمام الإنتاج الحربي في مباراتهما اليوم الخميس ببطولة الجمهورية، والفوز بهدف دون رد، الذي حسم به الفريق تأهله للمرحلة النهائية من البطولة.

وأكد شرف أنه رغم ضغط المباريات فإن الفريق حق فوزًا مهمًّا وظهر بشكل رائع أمام الإنتاج، الذي يعد من الفرق القوية، حيث نجح لاعبو الأهلي في الضغط على المنافس طوال المباراة، ولم تكن هناك فرص خطيرة على مرمى الفريق، ليضيف الأهلي ثلاث نقاط غالية.

وأوضح شرف أن التبديلات التي أجراها في المباراة كانت بهدف الحفاظ على النتيجة، وكذلك لإراحة العديد من اللاعبين، قبل مباراة سموحة، التي يستعد لها الفريق بقوة لتحقيق الفوز، من أجل المنافسة على المركز الأول في المجموعة.

وأضاف مدرب «أهلي ٢٠٠٣» أن الدور الثاني في مرحلة المجموعات كان البداية الحقيقية للفريق هذا الموسم، مشيرًا إلى أنه اتفق مع اللاعبين على ضرورة حصد ١٥ نقطة من المباريات الخمس في الدور الثاني، ونجحوا بالفعل حتى الآن في حصد ١٢ نقطة منها، وتتبقى ٣ نقاط يسعى الفريق لحصدها خلال المواجهة الأخيرة أمام سموحة.

هذا ونجح «أهلي ٢٠٠٣» في التأهل للمرحلة النهائية من بطولة الجمهورية، بعدما رفع رصيده إلى ١٧ نقطة، بفارق نقطة واحدة عن إنبي المتصدر، الذي تعادل مع الإسماعيلي ١-١، ويأتي سموحة خلف الأهلي برصيد ١٤ نقطة، ويلعب غدًا أمام الجونة.