شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبدالعال: التعادل مع المحلة نقطة انطلاق أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الكابتن علاء عبدالعال المدير الفني لفريق أسوان ان نقطة التعادل اليوم مجرد بداية ونقطة إنطلاق ولم نعمل سوى 48 ساعة فقط وروح اللاعبين مبشرة.

اضاف بعد تعادل فريقه اليوم امام طنطا بهدف لكل منهما انه أمامنا عمل بدنى وفنى يحتاج إلى صبر وعزيمة وعندما تعود ثقة الفوز ستظهر إمكانات اللاعبين المميزة.

وقال أهم ما يشغلنا صناعة شخصية وأسلوب لعب للفريق ، وان الإدارة تسعى لتدعيم الفريق والحديث عن البقاء والهبوط مبكر ومبالغ فيه.