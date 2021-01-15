شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سويسرا في مونديال اليد: اللقب هدفنا وكل المباريات صعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى مايكل سوتير المدير الفني لمنتخب سويسرا أن منتخب بلاده قدم مباراة طيبة فى ظل ظروف الوصول متأخرا قبل المباراة بساعات قليلة، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين عندهم إصرار قوى من أجل تحقيق نتيجة طيبة في هذا المحفل وتحسين مركزهم بالبطولة.

وإنتهى لقاء سويسرا والنمسا بنتيجة 28-25، لصالح المنتخب السويسري في مباراة شهدت تفوق ملحوظ للأخير خاصة في الشوط الثاني بعدما بدأ الفريق النمساوي بحماس قبل أن يتأخر .

وقال سوتر فى المؤتمر الصحفي للمباراة "راض عن هذه النتيجة في ظل الظروف التي طالت المنتخب السويسري، خط الدفاع نجح في تقديم أداء جيد" .

وأشار مدرب منتخب سويسرا إلى أنه يتعامل مع جميع المباريات على إنها صعبة حتى الوصول لهدف تحقيق الفوز فى المباريات ونقل ذلك للاعبين، مؤكدا أنه يعلم جيدا أن هذه البطولة استثنائية من جميع الجوانب في ظل فيروس كورونا .

أما صامويل روسزليسبليجر لاعب منتخب سويسرا يرى أن المنتخب السويسري سابق الزمن في هذه المباراة من أجل تعديل النتيجة لصالحه ومن ثم تحقيق الفوز فى ظل ظروف الوصول قبل المباراة مشيرا إلى غلق صفحة هذه المباراة للتفكير في اللقاء المقبل بنفس التركيز أفضل في ظروف أفضل من هذا اللقاء .

فيما قال أليس بايوفيتش مدرب النمسا أن مواجهة سويسرا كانت صعبة للغاية ولكن فريقه لديه أفضل في المباراة المقبلة ، مشيرا إلى أنه "لم أركز في الأجواء الخاصة بـ كورونا ولكن التركيز بالكامل يصب في الناحية الفنية من أجل تحقيق هدف الوصول إلى ابعد مدى في البطولة".

أما جيرالد زينير لاعب المنتخب النمساوى فاتفق مع مدربه على صعوبة اللقاء فى ظل معاناة أكثر لاعب من الإجهاد.