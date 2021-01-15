شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجزائر يهنئ محاربى الصحراء بالفوز على المغرب في كأس العالم لليد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بفوز منتخب بلاده على نظيره المغربي 24-23، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة بكأس العالم لكرة اليد المقامة في مصر.
وقلب منتخب الجزائر تأخره في الشوط الأول بنتيجة 8-15 إلى فوز 23-24 في نهاية المباراة، ليقطع خطوة كبيرة نحو التأهل عن المجموعة السادسة التي تضم منتخبي أيسلندا والبرتغال.
وغرد تبون، عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "ألف مبروك. شرفتمونا يا أبطال، والبقية ستأتي إن شاء الله".
ويواجه منتخب الجزائر نظيره الأيسلندي بعد غد السبت، ثم البرتغال يوم الإثنين المقبل في ختام مشواره بالدور الأول.
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