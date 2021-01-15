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رئيس الجزائر يهنئ محاربى الصحراء بالفوز على المغرب في كأس العالم لليد

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بفوز منتخب بلاده على نظيره المغربي 24-23، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة بكأس العالم لكرة اليد المقامة في مصر.
وقلب منتخب الجزائر تأخره في الشوط الأول بنتيجة 8-15 إلى فوز 23-24 في نهاية المباراة، ليقطع خطوة كبيرة نحو التأهل عن المجموعة السادسة التي تضم منتخبي أيسلندا والبرتغال.
وغرد تبون، عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "ألف مبروك. شرفتمونا يا أبطال، والبقية ستأتي إن شاء الله".

وكان تبون، قد وجه أمس الأربعاء رسالة تشجيعية للاعبين وأعضاء الجهاز الفني تمنى لهم فيها الانتصار في المواجهة الأولى أمام المغرب، وفي باقي مباريات البطولة، مؤكدا الدعم الكبير من الجماهير الجزائرية للاعبين، واصفا إياهم بالأبطال.

ويواجه منتخب الجزائر نظيره الأيسلندي بعد غد السبت، ثم البرتغال يوم الإثنين المقبل في ختام مشواره بالدور الأول.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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