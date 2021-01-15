شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتوج ببطولة جديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق الناشئين، ١٦ سنة، لكرة السلة بالنادي الاهلى في تحقيق الفوز بلقب بطولة منطقة القاهرة، على حساب نظيره فريق الجزيرة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الخميس، في ختام منافسات البطولة.
أقيمت المباراة على صالة جامعة حلوان، وشهدت أداء قويا من جانب الفريقين، إلى أن نجح لاعبو الفريق في حسم اللقاء لصالحهم بنتيجة ٦٧-٤٦ بعد عرض مميز للغاية.
وعقب نهاية اللقاء تسلم الجهاز الفني واللاعبون كأس البطولة وميداليات المركز الأول، واحتفل الجميع باللقب الذي جاء بعد مشوار حافل.
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