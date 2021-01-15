شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتوج ببطولة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق الناشئين، ١٦ سنة، لكرة السلة بالنادي الاهلى في تحقيق الفوز بلقب بطولة منطقة القاهرة، على حساب نظيره فريق الجزيرة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الخميس، في ختام منافسات البطولة.

أقيمت المباراة على صالة جامعة حلوان، وشهدت أداء قويا من جانب الفريقين، إلى أن نجح لاعبو الفريق في حسم اللقاء لصالحهم بنتيجة ٦٧-٤٦ بعد عرض مميز للغاية.

وعقب نهاية اللقاء تسلم الجهاز الفني واللاعبون كأس البطولة وميداليات المركز الأول، واحتفل الجميع باللقب الذي جاء بعد مشوار حافل.