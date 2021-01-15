شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب كوريا الجنوبية: نشارك في مونديال اليد باللاعبين الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف كانج كو المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية لكرة اليد الذي خسر من سلوفينيا اليوم " قررنا خوض المنافسات بفريق من الشباب وذلك لتوفير الخبرة اللازمة لهم".



وشدد "الشباب في أمس الحاجة إلى اكتساب الخبرة وبالرغم من الخسارة أعد بتقديم أفضل أداء لنا في المباريات المقبلة".



ومن جانبه لم يختلف حديث كيم جينهو لاعب كوريا الجنوبية الذي وعد بتحسين الأداء في المباريات المقبلة.



وقال كيم: "دخلنا في أجواء البطولة بعد خوض المباراة الأولى وأصبحنا على دراية ببعضنا البعض".



وأتم تصريحاته "لكننا نعد بأداء أفضل في المباراة المقبلة بعد نتيجة اليوم".