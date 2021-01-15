شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سلوفينيا: احترمنا كوريا الجنوبية ففزنا بالمباراة والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أظهر ليوبومير فرانجيس المدير الفني لمنتخب سلوفينيا أقصى درجات احترامه لخصمهم كوريا الجنوبية كما أبدى رضا بشكل عام عن أداء لاعبيه.



وحسم منتخب سلوفينيا مباراته أمام كوريا الجنوبية بنتيجة كبيرة 51- 29 ضمن مباريات المجموعات الثامنة من بطولة العالم لرجال كرة اليد في نسختها السابعة والعشرين.



وقال فرانجيس: "كان اللاعبون متوترين بعض الشيء لكنهم تمكنوا من الحفاظ على تركيزهم منذ الدقيقة الأولى من المباراة".



وأضاف "قدم كلا الفريقين أداء جيدا ولكن كان هناك اختلاف في مستويات اللياقة البدنية مما منحنا ميزة عن المنتخب الكوري".



وشدد "رغم ذلك كان من الجيد أن تكون هذه هي أول مباراة لنا لتزيد ثقتنا بأنفسنا ونحن في أمس الحاجة إلى ذلك".



وأتم تصريحاته بالحديث عن المباراة المقبلة: "كل من الاتحاد الروسي وبيلاروسيا مختلفان للغاية، لذلك سنبدأ الاستعداد لفريق الاتحاد الروسي بدءا من الليلة حتى نتمكن من تحليل أدائهم".



فيما شدد يوري دولينيتش نجم برشلونة ومنتخب سلوفينيا "المباريات التالية ستكون أصعب بكثير، سنلعب ضد بعض من أفضل الفرق في أوروبا".



وأوضح "رغم الفوز بنتيجة مطمئنة أمام كوريا الجنوبية لكن لم نقدم 100% مما نريد".

وأتم تصريحاته "كانت لدينا بعض المشاكل مع الإجراءات الاحترازية لكنني متأكد أنه بالتنسيق بين لجنة التطوع والمنظمين مع الاتحاد الدولي ستكون الأمور أفضل كثيرا".