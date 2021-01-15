شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الغرب يهنيء الجزائر بالفوز في مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص المدير الفني لمنتخب المغرب نور الدين بوحديوي على تهنئة منتخب الجزائر بعد الفوز على المغرب بنتيجة 24-23 في افتتاح لقاءات المجموعة السادسة لمصر 2021.

وقال بوحديوي خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "حزين لخسارتنا لهذا اللقاء أمام الجزائر فكنا أفضل منهم طوال مجريات اللقاء دفاعيا وهجوميا".

وأضاف: "فقدنا ثلاثة لاعبين أساسيين بالفريق خلال اللقاء بعد طردهم وأضعنا فرص حقيقة لإنهاء المباراة لصالحنا في الدقائق الأخيرة".

وأتم: "نمتلك لاعبين شباب وناشئين في القائمة وهذه هي الرياضة ولم يكن الحظ حليفنا، ولو كانت حالات الطرد تلك حدثت في فريق الجزائر لفزنا بفارق 15 هدفا لكن أهنأهم على الفوز".

بينما قال نبيل سيلاسي قائد المغرب: "كنا أفضل خلال مجريات اللقاء لكن حالات الطرد أثرت علينا بشكل كبير، وأيضا حكم اللقاء كان مؤثر على أدار فريقنا".

وأضاف: "حاولنا تقديم أفضل أداء في مباراة اليوم ومدربنا طالبنا بالتركيز بعد التقدم بفارق كبير في النتيجة لكن خسرنا في النهاية وسنحاول التعويض في المباريات المقبلة".

وأتم: "لدينا روح قوية ومميزة بين اللاعبين وسنتخطى أثار تلك الهزيمة سريعا ونركز في المباراة المقبلة أمام البرتغال".

بينما علق الفرنسي آلان بورت مدرب الجزائر: "سعيد بالفوز في مباراة اليوم والتي كانت صعبة للغاية، وكنا نلعب بأداء ضعيف في الشوط الأول واللاعبين كانوا خارج التركيز في البداية وتأخرنا بفارق كبير لكن تداركنا ذلك في الشوط الثاني".

وأضاف: "في الشوط الثاني استعادنا الروح والأداء وقدمنا مباراة أفضل خاصة في الدقائق الأخيرة ونسعى في المباراة المقبلة أمام نلعب بأريحية رغم صعوبتها".

وأتم: "لعبنا على الدفاع القوى والهجمات المرتدة في الشوط الثاني وحققنا الفوز بعد أن لعبنا بـسبعة لاعبين في المناطق الهجومية لذلك نحن سعداء بأول فوز في بطولة العالم".

بينما قال مسعود بركوس قائد الجزائر: "فزنا بالمباراة اليوم لكن قدمنا أداء كارثيا في الشوط الأول دفاعيا وهجوميا وأنا لم أكن في تركيزي ولم نكن في المستوى المطلوب في بداية اللقاء".

وأضاف: "في الشوط الثاني لعبنا بروح كبيرة وعوضنا التأخر بفارق 7 أهداف وتخطينا عقدة المباراة الأولى في بطولات العالم وهو الأهم".

وأتم: "المباراة المقبلة سنواجه أيسلندا وهم من أقوى المنتخبات الأوروبية والعالمية، لكن سنلعب بأريحية وسنحاول تقديم أداء قوي ونظهر الوجه الحقيقي لمنتخب الجزائر".