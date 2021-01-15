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الجزئر تهزم المغرب (24-23) بمونديال اليد

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد منتخب الجزائر فوزا مثيرا على شقيقه المغرب بنتيجة (24-23)، مساء اليوم الخميس، بالصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة في المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم لكرة اليد.
تقدم منتخب المغرب وتفوق بشكل كبير في الشوط الأول بنتيجة 15-8 مع تألق كبير للحارس ياسين الإدريسي، ولكن الشوط الثاني شهد صحوة جزائرية رائعة ونجح محاربو الصحراء في التفوق بدنيا بشكل واضح مع استغلال بعض المحاولات وتفوقوا في اللحظات الأخيرة.

وتصدر منتخب الجزائر بقيادة مدربه الفرنسي آلان بورت المجموعة السادسة، وأصبح منتخب المغرب بقيادة مدربه نور الدين البوحديوي بلا رصيد، ويلعب في المجموعة ذاتها مساء اليوم منتخب البرتغال مع آيسلندا.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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