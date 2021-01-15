10 فرق في دولية خورفكان لكرة الصالات



الشارقة: عصام هجو

سحبت،الخميس، قرعة النسخة الثانية من بطولة خورفكان الدولية لكرة قدم الصالات التي تنطلق في 22 الجاري برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة.

جرت مراسم سحب القرعة بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالملك محمد جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وشهاب العوضي أمين سر عام اللجنة ومدير البطولة.

وأسفرت القرعة عن توزيع الفرق إلى 3 مجموعات، ويقف فريق الشباب بطل الدوري البحريني على رأس المجموعة الأولى، إضافة إلى فريقي خورفكان، واتحاد كلباء، ويقف منتخب الإمارات على رأس المجموعة الثانية، ومعه مليحة والحمرية، في حين يقف فريق نفط الوسط بطل العراق على رأس المجموعة الثالثة التي ضمت معه البطائح حامل اللقب، والشارقة، ودبا الحصن، ويتأهل الأول من كل مجموعة وافضل فريق ثان من المجموعات الثلاث إلى الدور نصف النهائي.

وقال عيسى هلال الحزامي «توجهنا إلى خورفكان ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، من خلال عبارته الشهيرة «لبيك خورفكان» التي أصبحت مدينة رياضية وسياحية من الطراز الفريد بفضل المنشآت الحديثة على المستويين السياحي، والرياضي.

من جانبه، رفع عبدالملك محمد جاني الشكر لىسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، على رعايته الكريمة للبطولة، وكشف عن قيمة الجوائز المالية التي تبلغ 15 ألف دولار للبطل، و10 آلاف دولار للوصيف، وأكد أن ميداليات وكأس البطولة ستكون على نسق مدرج خورفكان.

وقال جاني: في العام الماضي اخترنا الكأس أن تكون على شكل الرابية، أحد المعالم في خورفكان، وفي كل موسم سنختار معلماً جديداً لأجل ربط الترويج الرياضي، والتراثي، والسياحي.

وحول التطور الذي تعيشه كرة الصالات قال إن ذلك يعود إلى دعم ومتابعة واهتمام مجلس الشارقة الرياضي والتعاون الكبير من اتحاد الإمارات لكرة القدم، والطرف الثالث في الطفرة التي تعيشها اللعبة هو الإعلام الذي يقدم تغطية مميزة.

وكان شهاب العوضي مدير البطولة شرح إجراءات ولوائح وشروط البطولة لممثلي الفرق المشاركة، فيما اعرب خالد مراد الرئيسي عضو اللجنة المنظمة ورئيس لجنة التشريفات والمراسم عن ترحيبه بجميع أبناء كرة الصالات في مدينة خورفكان.