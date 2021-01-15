قناة الزمالك: نادِ مصري طلب شفهياً ضم فرجاني ساسي.. وأحداد لن يرحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال خالد الغندور، مُقدم برنامج زملكاوي، على فضائية الزمالك، إن مسؤولي ناديه تلقوا عرضاً شفهياً هاتفياً من قبل نادٍ مصري يرغب في شراء فرجاني ساسي.

وأضاف الغندور، خلال حلقة اليوم من برنامج "زملكاوي":"الزمالك رفض الأمر تماماً، جملة وتفصيلاً واللجنة تؤكد بأنها ستُقدم عرضاً مناسباً لفرجاني ساسي ليبقى في صفوف الفريق لمدة 3 سنوات قادمة".

وتطرق مُقدم برنامج زملكاوي إلى مصير المحترف المغربي في صفوف فريقه، حميد أحداد، بقوله:"حميد لن يرحل، باتشيكو يريده ولا يريد رحيل أي لاعب أو استقدام أي لاعب جديد".

وأتم الغندور تصريحاته قائلاً:"هناك كلام كثير حول أسامة جلال وعلى لاعبين آخرين ولكن حتى الآن لايوجد شيء على أرض الواقع، الزمالك لديه لاعبين جيدين جداً في كل الأماكن ولن يضم لاعباً بـ 15 مليون وهو لاعب جيد لديّ مثله في الشباب وقطاع الناشئين، ما الذي سيدفعني لأتعاقد مع لاعب بـ 15 مليون ولديّ مثله، الأولى أن يحصل اللاعبين الحالين على مستحقاتهم فمعظم اللاعبين المصريين لم يحصلوا على نسبة 25% وسيحصلون عليها خلال يومين".