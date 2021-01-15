قناة الزمالك تُعلن عن تطورات في ملف احتراف مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال خالد الغندور، مُقدم برنامج زملكاوي، على فضائية الزمالك، إن هناك عرضاً جديداً وصل لمسؤولي ناديه مساء اليوم الخميس، من قٍبل نظرائهم في نادي سانت إيتيان بخصوص التعاقد مع لاعب فريق الكرة مصطفى محمد.

وأضاف الغندور، خلال حلقة اليوم من برنامج "زملكاوي":"سانت إتيان أرسل ما يُفيد أنه خاطب الزمالك لضم مصطفى محمد ورفع العرض المُقدم من قٍبله أكثر من مرة حتى وصل إلى 5 مليون دولار ولكن لن يستطيعون دفع سوى 3 ملايين دولار عند الموافقة على بيع مصطفى محمد ثم يدفع مبلغ 2 مليون دولار في فبراير 2020".

وأشار مُقدم برنامج زملكاوي:"مسؤولو سانت إيتيان وافقوا على رفع نسبة إعادة البيع من 15% إلى 20% وأن يُكتب في العقد بأن اللاعب لن يُباع لأي نادٍ في مصر نهائياً، المستشار عماد عبدالعزيز رفض فكرة التقسيط وكل أعضاء اللجنة رافضين كذلك، والمدير المالي طارق حشيش يرفض ذلك أيضاً".

وأتم الغندور حديثه بخصوص تطورات ملف احتراف مصطفى محمد قائلاً:"أقول لمصطفى: الزمالك يوافق على احترافك ولكن بشرط سانت إيتيان يدفع المقابل المادي (كاش)، ولو لم يستطع دفع المقابل (كاش) لا يتفاوض مع الزمالك؛ فالزمالك نادي كبير ومصطفى محمد لاعب كبير أيضًا، كما أن سانت إيتيان لديهم مشكلة مالية ولاعبين لم يحصلوا على رواتبهم".