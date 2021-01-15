صلاح يتحدث عن.. لعب كل المباريات.. قرارات كلوب.. تأثير الإصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

عبر محمد صلاح نجم وهداف الجيل الحالي في فريق ليفربول عن رغبته المُلحة في خوض كل مباريات فريقه وعدم الخروج من الملعب حتى أخر لحظة.

وفي حوار مع شبكة قنوات "بي إن سبورتس" قال صلاح :"إذا سألتني عن وجهة نظري، فأنا أحب خوض كل المباريات، 95 دقيقة، وألا أغادر الملعب حتى أخر لحظة، لكن في النهاية المدرب يتخذ قرارات ونحن نحترمها كلاعبين".

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 هدفاً، قبل خوض مواجهة كلاسيكية في إنجلترا ضد مانشستر يونايتد في صراع الصدارة يوم الأحد المُقبل، حيث يأمل صلاح في التسجيل وقيادة فريقه لفوز يُعيد له الصدارة بفارق الأهداف.

وأضاف صلاح :"لا يمكنني الحديث عن خطط المدرب وطريقته، لكن على المستوى الشخصي يمكنني دائماً لعب كل المباريات بعيداً عن المداورة وتلك الأشياء".

وعن المنافسة على لقب بريميرليج قال صلاح :"الإصابات لها دور كبير في النتائج، خسرنا ثنائي في الدفاع، والثالث جويل يغيب ويعود، إذاً ليس لدينا 3 من مدافعينا أغلب مباريات الموسم".

وأتم صلاح :"غياب فان دايك مؤثر لأنه من أفضل مدافعي العالم، لكن علينا التعامل مع الوضع وعدم التركيز على الإصابات، يجب أن نفوز بكل المباريات لنتوج باللقب في النهاية".