السويد تفوز على مقدونيا وتقاسم مصر صدارة المجموعة بمونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

حقق منتخب السويد إنتصاره الأول بعد التغلب على مقدونيا بنتيجة 32-20 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات المجموعة السابعة لبطولة العالم لكرة اليد.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد المنتخب السويدي نقطتين بينما مقدونيا بدون أية نقاط.

ويتواجد منتخبا السويد ومقدونيا ضمن المجموعة السابعة التي يتواجد بها منتخبا مصر وتشيلى.

ملخص المباراة:

بدأت المباراة بصورة قوية وسيطر التعادل على مجريات الشوط الأول حتي وصلت النتيجة 9-9، قبل أن توسع السويد الفارق إلى 5 نقاط قبل نهاية الشوط الأول عند النتيجة 14-9.

وواصل المنتخب السويدي سيطرته على المتبقى من الشوط الأول لينهيه بنتيجة 16-11.

وشهد الشوط الثاني بداية قوية للمنتخب السويدي الذي وسع الفارق مع نظيره المقدوني في أكثر من مرة إلى فارق الـ10 أهداف، ثم يعود الفريق المقدوني ويقلل الفارق من جديد.

وواصل المنتخب السويدي سيطرته على مجريات هذا الشوط ووسع الفارق من جديد مع نهايته إلى 10 أهداف مرة أخرى، قبل أن ينهي المباراة لصالحه بنتيجة 32-20.