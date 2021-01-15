محامي السلمي لـ"الخليج 365": نطالب الأهلي بتعويض 385 ألف دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

أكد عماد الحناينة وكيل اللاعب الفلسطيني محمود السلمي أن مطالبه في المحكمة الرياضية بأن يدفع النادي الأهلي مبلغ 385 ألف دولار للاعبه نظير فسخ التعاقد معه.

وفي تصريحات لـ"الخليج 365" قال السلمي :"عقد اللاعب كان لمدة 3 سنوات مع الأهلي، وتم فسخ العقد بعد عام واحد فقط، ولذلك طالبنا بتعويض تم تقديره بـ385 ألف دولار".

وأضاف الحناينة:"في البداية أرسلنا إنذاراً للنادي الأهلي ثم اتحاد الكرة المصري، وبعد ذلك اتجهنا إلى المحكمة الرياضية وتحول الأمر إلى قضية رسمية".

واسترسل وكيل اللاعب الفلسطيني :"فيفا حكم لصالح النادي الأهلي في الشكوى الأولى التي تقدمنا بها، لذلك قررنا اللجوء إلى المحكمة الرياضية "كاس".

وأتم الحناينة :"يوم 27 من يناير الجاري سيتم عقد جلسة شفهية وسأحضرها مع محامي الأهلي عن طريق الإنترنت بتقنية الفيديو، وكلي ثقة في حصول اللاعب على قيمة التعويض المطلوب كاملاً".