مصدر لمصراوي: فتحي وبامبو يقتربان من البنك الأهلي.. وجلسة لحسم مصيرهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قال مصدر مسؤول بنادي الزمالك، إن ثنائي فريقه لكرة القدم، مصطفى فتحي وكريم بامبو، اقتربا من الخروج على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشار المصدر ذاته، في تصريحات خاصة لمصراوي:"البنك الأهلي هو الأقرب لحسم ضم الثنائي فتحي وبامبو لصفوفه خلال الفترة الجارية".

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد جلسة تجمع أطراف الصفقة لحسم موقف اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

ولم يُشارك مصطفى فتحي مع الزمالك خلال الموسم الجاري من الدوري 2020/2021 في أي مباراة، وكذلك كريم بامبو.