عبدالحفيظ يوضح.. قائمة المونديال وموعد السفر وموقف 5 مصابين ومصير شريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، بأن تحديد موعد السفر إلى قطر من أجل كأس العالم للأندية سوف يتحدد خلال 48 ساعة، قائلًا أن الجهاز الفني يناقش بعض الأمور المتعلقة بالقائمة، كما شرح حالة اللاعبين المصابين، ومستقبل محمد شريف.

وقال عبدالحفيظ في تصريحاته لقناة الأهلي: "متاح حتى يوم 22 من الشهر الجاري اختيار 23 لاعبًا في قائمة الفريق النهائية لكأس العالم للأندية من قائمة الفريق البالغة 35 لاعبًا، وإذا حدث شيء خلال هذه الفترة قبل البطولة من الممكن أن يتم اجراء استبدال بناء على سبب منطقي."

وتابع :"من الممكن السفر بـ23 لاعبًا أو أكثر حسب الاختيار الفني الذي سيحدده المدير الفني وموعد السفر سوف يتحدد خلال 48 ساعة بعد مناقشة الأمر مع الجهاز الفني."

وتحدث عن الجوانب الطبية وخاصة تحليل فيروس كورونا، قائلًا: "دائمًا من كنا نقوم بتحليل PCR بالرغم من أن اتحاد الكرة يقوم بعمل تحليل رابيد تيست، وخلال الفترة المقبلة سوف نقوم بالمزيد من المسحات، وقبل السفر بـ72 ساعة سيكون هناك مسحة.. بمجرد الوصول إلى قطر سيكون هناك مسحة أخرى للاعبين."

وانتقل إلى حالة اللاعبين، المصابين قائلًا: "مروان محسن سيتواجد في الفترة المقبلة، وأجايى من الممكن أن يتواجد معنا في التدريبات الأحد المقبل وعلى المستوى الطبي من الممكن أن يعود للمشاركة في المباريات قبل السفر لكأس العالم."

وأضاف: "تطور كريم نيدفيد جيد وما عطله قليلًا أن أجرى جراحة في إصبع القدم مثل حسين الشحات، لكن الممكن أن يخوض تدريبات الفريق الجماعي في نهاية الشهر الجاري وقبل السفر إلى كأس العالم."

وواصل: "محمد محمود ومحمود متولي سيعودوا للفريق في مارس المقبل."

أما فيما يتعلق بموقف لاعب الفريق محمد شريف، فقال: "لا يوجد شيء يمكن أن أناقشه بشأن محمد شريف في الوقت الحالي سوى أنه لاعب في الفريق، لكن لا يوجد شيء متعلق برحيله لأي مكان أخر، واللاعب في كامل تركيزه ولا يشغل أي شيء خارجي."

واختتم معلقًا على العقوبة الموقعة عليه من لجنة الانضباط: "محتاج أن أتفهم لماذا تعرضت للعقوبة من جانب اتحاد الكرة بناء على اللائحة التي أرسلت للأندية، فأنا لم انتقد التحكيم، وقمت فقط بالسؤال بشأن اختيار حكم واحد أكثر من مرة."