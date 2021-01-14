فيديو يوتيوب | شاهد أهداف مباراة ريال مدريد واثلتيك بلباو في السوبر الإسباني “صدمة جارسيا”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب لأهداف قمة مباريات اليوم الخميس 14 يناير 2021 بين ريال مدريد وأثلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2020، والتي شهد شوطها الأول تقدم أسود الباسك “بلباو” بهدفين دون رد سجلهما نجم الوسط راؤول جارسيا.

تقدم بلباو في الدقيقة 18 عن طريق راؤول جارسيا بمساعدة روبن جارسيا، وفي الدقيقة 38 أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني من ركلة جزاء تحصل عليها الظهير الأيسر مارتينيز من لوكاس فاسكيز.

وانطلقت مباراة ريال مدريد وأثلتيك بلباو في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب لا روزاليدا التابع لنادي ملقة الأندلسي.

ونقل البث المباشر للمباراة على شاشة القناة الرياضية السعودية 1 (مفتوحة على النايل سات) بصوت المعلق الرياضي السعودي فهد العتيبي، كما نقلت على القناة الرياضية السعودية 3 بصوت معلق رياضي مصري.

وبثت المباراة على قنوات “ليكيب تي في ونوفا سبورتس 3 ونوفي إيطاليا وسبورت تي في 1 سلوفينيا وكانال 9 السويدية وBT TV”.

ودخل ريال مدريد بأمنيات كبيرة من أجل بلوغ المباراة النهائية لتعويض الخسائر المالية التي تكبدتها الإدارة على مدار عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، والأمر نفسه يخص عشاق نادي برشلونة، بعدما تمكن فريقهم من الترشح على حساب ريال سوسيداد ليلة أمس الاربعاء بفارق ركلات الجزاء الترجيحية.

ومن المعروف أن مباراة الكلاسيكو تدر ملايين اليوروهات على إدارتي ريال مدريد وبرشلونة من حقوق بث واعلانات وغيرها من أمور، ما سينعش خزائن الناديين قبل أسبوعين من غلق سوق الانتقالات الشتوية 2021.

ولعب ريال مدريد مع أثلتيك بلباو للمرة الأخيرة يوم 15 ديسمبر 2020، ضمن الجولة 19 من الدوري الإسباني، وانتهت بفوز النادي الملكي بنتيجة 1/3 على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، علمًا بأن التعادل كان سيد الموقف حتى الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، ولولا تألق كورتوا لانتهت بالتعادل 2/2 في الدقيقة 92، لكن هداف ريال مدريد الأول بنزيمة سجل الهدف الثالث من مرتدة بعد انقاذ رهيب من كورتوا لإنفراد.

شاهد أهداف مباراة ريال مدريد وبلباو في كأس السوبر الإسباني

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