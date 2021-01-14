بث مباشر | شاهد مباراة ريال مدريد وبلباو في كأس السوبر الإسباني “رابط كورة اون لاين”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بالاشتراك مع كورة اون لاين بث مباشر لقمة مباريات اليوم الخميس 14 يناير 2021 بين ريال مدريد وأثلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2020.

تنطلق مباراة ريال مدريد وأثلتيك بلباو في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب لا روزاليدا التابع لنادي ملقة الأندلسي.

يُنقل البث المباشر للمباراة على شاشة القناة الرياضية السعودية 1 (مفتوحة على النايل سات) بصوت المعلق الرياضي السعودي فهد العتيبي، كما تُنقل على القناة الرياضية السعودية 3 بصوت معلق رياضي مصري.

ونجحت قنوات أخرى مثل “ليكيب تي في ونوفا سبورتس 3 ونوفي إيطاليا وسبورت تي في 1 سلوفينيا وكانال 9 السويدية وBT TV” في الحصول على حق بث مباشر مباراة ريال مدريد وأثلتيك بلباو.

وتتمنى إدارة ريال مدريد تمكن الفريق من بلوغ المباراة النهائية لتعويض الخسائر المالية التي تكبدتها على مدار عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، والأمر نفسه يخص عشاق نادي برشلونة، بعدما تمكن فريقهم من الترشح على حساب ريال سوسيداد ليلة أمس الاربعاء بفارق ركلات الجزاء الترجيحية.

وإذا ما تحققت مباراة الكلاسيكو في نهائي كأس السوبر الإسباني، سَتدر ملايين اليوروهات على إدارتي ريال مدريد وبرشلونة من حقوق البث والاعلانات وغيرها من أمور، ما سينعش خزائن الناديين قبل أسبوعين من غلق سوق الانتقالات الشتوية 2021.

ولعب ريال مدريد مع أثلتيك بلباو للمرة الأخيرة يوم 15 ديسمبر 2020، ضمن الجولة 19 من الدوري الإسباني، وانتهت بفوز النادي الملكي بنتيجة 1/3 على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، علمًا بأن التعادل كان سيد الموقف حتى الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، ولولا تألق كورتوا لانتهت بالتعادل 2/2 في الدقيقة 92، لكن هداف ريال مدريد الأول بنزيمة سجل الهدف الثالث من مرتدة بعد انقاذ رهيب من كورتوا لإنفراد.

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