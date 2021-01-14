كارتيرون: التعاون هزم الفتح بـ “الواقعية”

أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق التعاون، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب الفتح 2 / 1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. (دوري المحترفين السعودي).

وقال كارتيرون عقب الفوز في تصريحات تلفزيونية للقناة السعودية الرياضية: ” انا سعيد للغاية بتحقيق الفوز على فريق مميز مثل الفتح،كم أن لديهم مدرب جيد “.

واضاف كارتيرون: “كنا بحاجة إلى بعض التغييرات بعد المباراة الماضية ( تعادل سلبي أمام الرائد)، ونجحنا في استغلال الفرص وتحقيق الفوز”.

وأجاب كارتيرون عن سؤال بخصوص متابعته لناديه السابق الزمالك المصري، حيث قال : “بكل تأكيد أنا أتابع كل الفرق التي دربتها واتمنى لهم التوفيق”.

وكان كارتيرون قد تولى مهمة تدريب التعاون قادمًا من نادي الزمالك المصري في سبتمبر الماضي.

ويحتل التعاون المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، فيما تجمد رصيد الفتح عند 17 نقطة في المركز العاشر.