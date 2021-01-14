بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد واثلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لقمة مباريات اليوم الخميس 14 يناير 2021 بين ريال مدريد وأثلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2020.

تنطلق مباراة ريال مدريد وأثلتيك بلباو في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب لا روزاليدا التابع لنادي ملقة الأندلسي.

يُنقل البث المباشر للمباراة على شاشة القناة الرياضية السعودية 1 (مفتوحة على النايل سات) بصوت المعلق الرياضي السعودي فهد العتيبي، كما تُنقل على القناة الرياضية السعودية 3 بصوت معلق رياضي مصري.

ونجحت قنوات أخرى مثل “ليكيب تي في ونوفا سبورتس 3 ونوفي إيطاليا وسبورت تي في 1 سلوفينيا وكانال 9 السويدية وBT TV” في الحصول على حق بث مباشر مباراة ريال مدريد وأثلتيك بلباو.

وتتمنى إدارة ريال مدريد تمكن الفريق من بلوغ المباراة النهائية لتعويض الخسائر المالية التي تكبدتها على مدار عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، والأمر نفسه يخص عشاق نادي برشلونة، بعدما تمكن فريقهم من الترشح على حساب ريال سوسيداد ليلة أمس الاربعاء بفارق ركلات الجزاء الترجيحية.

وإذا ما تحققت مباراة الكلاسيكو في نهائي كأس السوبر الإسباني، سَتدر ملايين اليوروهات على إدارتي ريال مدريد وبرشلونة من حقوق البث والاعلانات وغيرها من أمور، ما سينعش خزائن الناديين قبل أسبوعين من غلق سوق الانتقالات الشتوية 2021.

ولعب ريال مدريد مع أثلتيك بلباو للمرة الأخيرة يوم 15 ديسمبر 2020، ضمن الجولة 19 من الدوري الإسباني، وانتهت بفوز النادي الملكي بنتيجة 1/3 على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، علمًا بأن التعادل كان سيد الموقف حتى الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، ولولا تألق كورتوا لانتهت بالتعادل 2/2 في الدقيقة 92، لكن هداف ريال مدريد الأول بنزيمة سجل الهدف الثالث من مرتدة بعد انقاذ رهيب من كورتوا لإنفراد.

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ريال مدريد 0-2 أثلتيك بلباو

ملعب لا روزاليدا (ملقة- الأندلس)

كأس السوبر الإسباني (نصف النهائي)

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بث مباشر دقيقة بدقيقة

???? أهلاً بكم في البث المباشر لقمة مباريات اليوم الخميس بين ريال مدريد وأثلتيك بلباو، المقرر لها على ملعب لا روزاليدا في ملقة، بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2020، والذي شهد تأهل برشلونة إلى النهائي أمس على حساب سوسيداد.

???? أصحبكم في هذه التغطية الحية والمباشرة “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

???? ملعب مباراة اليوم “لا روزاليدا” تأسس في عام 1936، وأفتتح في عام 1941، وتم تجديده في ثلاث مناسبات مختلفة أعوام 1982 و2000 و2010.

☑️ تشكيلة ريال مدريد الاساسية: كورتوا – فيرلان ميندي – سيرخيو راموس – فاران – لوكاس فاسكيز – توني كروس – كارلوس كاسيميرو – لوكا مودريتش – ماركو أسينسيو – إدين هازارد – كريم بنزيمة

☑️ تشكيلة أثلتيك بلباو الأساسية: سيمون – بالينزياجا – مارتينيز – نونيز – كابا – راؤول جارسيا – فينسيدور – مونيايين – دي ماركوس – جارسيا – إيناكي ويليامز

????‍♂️ يدير هذه المباراة الحكم الدولي الإسباني خوسيه لويس مونويرا مونتيرو.

????‍♂️ ???? الحكم خوسيه مونويرا أدار آخر مباراة لريال مدريد يوم 20 ديسمبر 2020، وانتهت بفوز الملكي بنتيجة 1/3 خارج قواعده، ضمن الجولة 14 من الليجا الاسبانية.

????‍♂️ ???? خلال عام 2020 أدار الحكم 3 مباريات لفريق أثلتيك بلباو، آخرهم كان خارج سان ماميس أمام بلد الوليد ضمن الجولة 27 من الدوري الإسباني، يوم 8 مارس 2020، وانتهت بفوز الأثلتيك 4/1.

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الشوط الأول

صافرة بداية اللقاء..

5″ ضغط مبكر من لاعبي أثلتيك بلباو .. هم الطرف الأفضل خلال الخمس دقائق الماضية في ظل تراجع ملحوظ من الريال..

5″ يوجد تركيز من بلباو على جهة فيرلان ميندي..

13″ إدين هازارد يتسلم تمريرة طولية جميلة داخل منطقة العمليات من جانب كاسيميرو، لكنه يفشل في التعامل مع الكرة خاصةً بعد عودة المدافع للتغطية، لتضيع فرصة مؤكدة لتسجيل الهدف الأول على ريال مدريد لو تحلى هازارد بالمزيد من السرعة في الاستلام والتصرف لحسم اللعبة بتسديدة سريعة.

18″ ⚽️ جووووووووووووووول …بلباو يسجل الهدف الأول في المباراة عن طريق لاعب الوسط “راؤول جارسيا” الذي كان قد طُرد في مباراة الدوري أمام الريال نهاية العام الماضي.

…بلباو يسجل الهدف الأول في المباراة عن طريق لاعب الوسط “راؤول جارسيا” الذي كان قد طُرد في مباراة الدوري أمام الريال نهاية العام الماضي. 18″ ???? راؤول جارسيا تسلم تمريرة في العمق الدفاعي لريال مدريد من روبن جارسيا بعد هفوة قاتلة من دفاع الريال في الخروج بالكرة من الخطوط الخلفية ..

24″ ???? بوووووووووووووم..راؤول جارسيا يُجرب حظة بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لكنها تمر جوار القائم الأيسر لتيبو كورتوا.. كانت قوية جدًا وفي ارتفاع ممتاز..

25″ ???? توني كروس يرد على جارسيا بتسديدة من خارج المنطقة تذهب في المدرجات.. طائشة!!

27″ ???? أوووووووووووه..ماركو أسينسيو يتسلم على حدود منطقة جزاء بلباو ويموه ويسدد مقوسة جوار القائم الأيمن بقليل.. فرصة حقيقية للتسجيل تضيع على الريال..

27″ ???? بلباو يرد.. تسديدة من إيكر مونيايين جوار القائم الأيمن لتيبو كورتوا..

31″ ???? يا لها من كرة خطيرة للريال .. عرضية أرضية خادعة من لوكاس فاسكيز بعد تلقيه تمريرة من لوكا مودريتش على اليمين.. لكن الكرة مرت بغرابة شديدة من أمام ماركو أسينسيو وكريم بنزيمة داخل الستة ياردات..لتمر وتذهب ركلة مرمى وسط دهشة الجميع.

36″ أوووووووووووووووووووووه…مارتينيز يحصل على ركلة جزاء صحيحة من لوكاس فاسكيز!! يا لها من هفوة ساذجة..

37″ ???? بطاقة صفراء لظهير ريال مدريد لوكاس فاسكيز

38″ ⚽️ جوووووووووووووووووووووووووول …فعلوها الباسكيين!! هدفان في 38 دقيقة.. راؤول جارسيا ينفذ ركلة الجزاء بشكل مثالي بوضعها على أقصى يسار كورتوا الذي ذهب للزاوية اليمنى..

…فعلوها الباسكيين!! هدفان في 38 دقيقة.. راؤول جارسيا ينفذ ركلة الجزاء بشكل مثالي بوضعها على أقصى يسار كورتوا الذي ذهب للزاوية اليمنى.. 45″ نهاية الشوط الأول بتأخر ريال مدريد 2-0 وتألق غير عادي لأثلتيك بلباو..

طريقة لعب ريال مدريد كانت 4-4-2 ، وهذا لم يساعد لوكا مودريتش في عملية السيطرة والتحكم في إيقاع اللعب..

سنرى ما سيحدث في الشوط الثاني… الريال سبق وحول تأخره في أكثر من مباراة هذا الموسم ، لعل أبرزهم أمام مونشنجلادباخ في دوري ابطال اوروبا في ألمانيا.

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الشوط الثاني