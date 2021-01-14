الامارات | الشارقة أكثر المستفيدين من ضربات الجزاء في الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة أكثر المستفيدين من ضربات الجزاء في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر فريق الشارقة قائمة الفرق الأكثر استفادة من ضربات الجزاء في الجولات الـ12 الماضية من دوري الخليج العربي لكرة القدم، بعدما سجل ستة أهداف من علامة الجزاء، أسهمت في اعتلائه ترتيب البطولة برصيد 29 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن أقرب مطارديه الجزيرة.

وشهد الدوري حتى الآن إحراز الفرق 26 هدفاً من ضربات الجزاء، وجاء في المركز الثاني على سلم المستفيدين فريق الظفرة، الذي تم احتساب أربع ضربات له، ثم الوحدة، والنصر، والفجيرة، وبني ياس، والعين، ولكل منهم ركلتا جزاء، فيما حصلت فرق عجمان، وحتا، والوصل، وشباب الأهلي، والجزيرة، واتحاد كلباء، على ضربة جزاء واحدة.

ويعتبر خورفكان الفريق الوحيد الذي لم يسجل أي هدف من أهدافه الـ12 في الدوري من ضربات الجزاء، ولكنه حصل على ركلة كانت أمام العين دون أن ينجح في الاستفادة منها.

وشهدت الجولات السابقة من عمر البطولة أيضاً إحراز ستة أهداف بالنيران الصديقة، وكانت الجولة 11 من البطولة الأعلى تسجيلاً للأهداف بالخطأ بإحراز هدفين استقبلهما مرميا العين والظفرة عن طريق الياباني شيوتاني، ومحمد سيف على التوالي.

ويتصدر لاعب العين، الياباني شيوتاني، قائمة تسجيل الأهداف بالخطأ في مرماه، حيث سبق وسجل هدفاً آخر في الجولة 10 أمام النصر، ليسجل اللاعب هدفين في مرمى فريقه خلال الدوري حتى الآن.

وتكفل ببقية الأهداف لاعب الشارقة عبدالله جمعة، الذي أحرز هدفاً بالخطأ في مرماه بمباراة خورفكان، ولاعب اتحاد كلباء البرازيلي انتينور جونيور بالخطأ في مرماه خلال مباراة الجزيرة، ولاعب خورفكان أحمد عيسى جمعة بالخطأ في مباراة شباب الأهلي بالجولة الخامسة.

من جهته، أكد المحاضر الآسيوي ومدرب الحراس، زكريا أحمد، أن التصدي لضربات الجزاء يعتمد على التركيز بنسبة كبيرة للحارس، واتخاذ قرار في وقت قليل، وهو ما يتميز به عدد من حراس المرمى خلال تصديهم لهذه الركلات، مثل حارس العين خالد عيسى، وحارس النصر أحمد شامبيه، اللذين تصديا لركلتي جزاء بامتياز، فيما أضاع لاعب الشارقة، البرازيلي إيغور، ركلة جزاء اصطدمت بالعارضة.

وقال زكريا أحمد لـ«الإمارات اليوم»: «أهداف النيران الصديقة قد يتحمل حارس المرمى جزءاً من مسؤوليتها، بسبب غياب التوجيه، حيث أصبح التوجيه شيئاً أساسياً بالنسبة لحراس المرمى، ويجب أن يقوم بدوره في التوجيه الدائم أثناء المباريات، وأصبح التوجيه أحد المهام الرئيسة لحارس المرمى، ولكن بشكل عام هناك تطور كبير في مستوى حراس المرمى، وجاهزية جيدة، فعلي خصيف، وفهد الظنحاني، وعادل الحوسني، جميعهم يمرون بفترة رائعة، وخالد عيسى لايزال هو خالد، ولكنه يمر بفترة صعبة، بسبب المنظومة الدفاعية لفريق العين، التي أثرت بالتأكيد فيه»

ترتيب الفرق التي سجلت من ضربات الجزاء

الشارقة: 6 أهداف.

الظفرة: 4

الوحدة: 2

النصر: 2

الفجيرة: 2

بني ياس: 2

العين: 2

عجمان: ضربة واحدة.

حتا: ضربة واحدة.

الوصل: ضربة واحدة.

شباب الأهلي: ضربة واحدة.

الجزيرة: ضربة واحدة.

اتحاد كلباء: ضربة واحدة.

خورفكان الفريق الوحيد في الدوري الذي لم يسجل من ضربة جزاء حتى الآن.

خالد عيسى وأحمد شامبيه تصديا لركلتي جزاء بامتياز.. وإيغور سدد في العارضة.

الجولة 11 من دوري الخليج العربي الأعلى تسجيلاً للأهداف العكسية.

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هدفاً تحققت من ضربة جزاء في الجولات الـ12 الماضية للدوري.

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