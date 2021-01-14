شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العدد النهائى للمرشحين فى انتخابات برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت لجنة الإدارة المؤقتة لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، الخميس، أن ثلاثة مرشحين سوف يتنافسون في انتخابات رئاسة النادي المقرر لها 24 يناير الجاري.

وجمع كل من خوان لابورتا، الذي تولى رئاسة النادي لولايتين، وفيكتور فونت وتوني فريكسا العدد المطلوب من التوقيعات من أعضاء النادي لخوض الانتخابات.

وتقدم رئيس برشلونة السابق جوسيب ماريا بارتومويو باستقالته من منصبه في أكتوبر الماضي بدلا من مواجهة تصويت بحجب الثقة، ليتم تعيين كارليس توسكيتس رئيساً للجنة المؤقتة التي تدير شؤون النادي حاليا.

وقرر إيميلي روسو، الذي كان يعتزم ترشيح نفسه، الانسحاب من سباق المنافسة على رئاسة برشلونة، في وقت سابق، الخميس.

وسيكون من المهام الرئيسية للرئيس المقبل للنادي إيجاد حل بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق الكتالوني، الذي يتمتع بحرية الرحيل عن برشلونة نهاية الموسم، والتعامل مع مشاكل النادي الاقتصادية.