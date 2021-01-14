شكرا لقرائتكم خبر عن عزل منتخب مشارك فى مونديال اليد فى فندق خاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيخضع منتخب كاب فيردي، المشارك في بطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليا في مصر، للحجر الصحي لمدة يوم واحد على الأقل في فندق آخر بدلا من التوجه مباشرة لمقر إقامة الفريق بالقرب من أهرامات الجيزة.

ويعاني الفريق من وجود حالات مصابة بفيروس كورونا،ويلعب منتخب كاب فيردي في المجموعة الأولى بالبطولة مع منتخبات أوروجواي وألمانيا والمجر.

وقال أكسيل كرومير المدير الرياضي للاتحاد الألماني لكرة اليد اليوم الخميس: "قلنا إنه لا يمكننا جلبهم هنا الآن ونقول كل شيء بخير".

وأصر الاتحاد الألماني لكرة اليد على بقاء منتخب كاب فيردي في فندق آخر في الوقت الحالي، بعد أن ظهرت حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا بين صفوفه.

ويمكن لمنتخب كاب فيردي، بعد ظهور المزيد من النتائج السلبية فقط، أن ينتقل لفندق إقامته في البطولة وبالتالي إلى الفقاعة المخصصة لبطولة العالم.

وفي الفندق، يقف رياضيون من بلدان مختلفة بالقرب من بعضهما البعض في المطعم بينما ينتظرون تجهيز طعامهم.

وقال كرومير: "من المفترض أن يحضر وزير الرياضة المصري لفندقنا اليوم. من الواضح أنه سيعطي تعليمات ليكون لدى كل منتخب البوفيه الخاص به".وأثيرت مخاوف بين لاعبي كرة اليد بعد ظهور العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في بطولة العالم المقامة في مصر.

وأعلن منتخبا التشيك وأمريكا، أمس الأول الثلاثاء انسحابهما من البطولة، التي افتتحت أمس الأربعاء، بمواجهة المنتخب المصري مع نظيره التشيلي، بعد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا بين صفوفهما.

وقال اللاعب التشيكي ماريك فانكو إنه لم يكن هناك أي بديل للانسحاب من البطولةوأضاف فانكو أن الفيروس أصاب الفريق بأكمله في غضون 8 أو 9 أيام.

وقال لصحيفة " زكسيشه تسايتونج " اليوم الخميس: "بالطبع إنه أمر مؤلم، إنه شيء مؤسف لكن بالنسبة لما صحتنا هي أهم شيء في الوقت الحالي. لا يوجد شيء آخر".