شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب إسبانيا لليد يتحدث عن صعوبة مواجهة السامبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مدرب منتخب إسبانيا لكرة اليد، جوردي ريبيرا، إن الفريق في حالة جيدة لخوض المباراة الأولى في المونديال المقام بمصر، أمام البرازيل يوم الجمعة، رغم خوضه مباراة إعداد واحدة قبل البطولة.

وقال ريبيرا في تصريحات نشرها الاتحاد الإسباني: "أعتقد أن الفريق في حالة جيدة، بالأخذ في الاعتبار أننا خضنا اختبارا واحدا.. ولكن الفريق جيد".

وأبرز مدرب منتخب إسبانيا لكرة اليد، الصعوبات التي ستواجه فريقه في اختراق النظام الدفاعي 5-1 الذي يلعب به منتخب البرازيل عادة.

وقال: "إنه فريق يخلق الكثير من المشكلات مع النظام الدفاعي 5-1، لأنه يفاجئ بشكل جيد ويخلق مشكلات وبخاصة في استمرارية اللعب. إنه من الأسلحة التي يجب أن نأخذها في الاعتبار".

ومع ذلك، أشار إلى أن البرازيل غيرت نظام دفاعها الكلاسيكي في البطولات الأخيرة إلى نظام 6-0 الأكثر إغلاقا، مما سيزيد الصعوبات في اختراق المنتخب اللاتيني.

وأكد أن مثل هذه الظروف ستتطلب من المنتخب الإسباني تقديم أقصى مستوى، إذا كان يريد أن يبدأ البطولة بفوز في مشواره بالمونديال، الذي يسعى المنتخب للفوز بلقبه الثالث عشر في البطولة.وقال: "نحن دائما ما نتحدث عن التعامل مع كل مباراة على حدة، غدا أمامنا مباراة البرازيل ونخوضها مع احترام للمنافس، وفي وجود إمكانية لتقديم مباراة كبيرة".