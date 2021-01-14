شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سويسرا يهزم نظيره النمساوي بنتيجة 28-25 بمونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح منتخب سويسرا في الفوز على نظيره النمساوي بنتيجة 28-25 فى إطار مباريات اليوم الثاني ببطولة العالم لكرة اليد - مصر 2021.

وتعد هذه أول مباراة بالمجموعة الخامسة التى تقام على صالة حسن مصطفى الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر ، حيث تضم هذه المجموعة بجانب سويسرا والنمسا منتخبات كلا من النرويج وفرنسا المقرر أن يلتقيا في التاسعة والنصف مساء على نفس الصالة .

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بنتيجة 13-13 ، في شوط شهد تألق ملحوظ للفريق للفريقين بالرغم من سيطرة الجانب النمساوي في ضربة البداية ولكن سرعان ما استعاد الفريق السويسري توازنه لتسير المباراة بجانب من الندية بين كلا الفريقين، قبل ان يتفوق المنتخب السويسري ويقلب الموازين لصالحه.

وحصد أندى شميدت لقب رجل المباراة خلال انتصار فريقه على النمسا.

وحصد المنتخب السويسري أول نقطتين بعد مشاركته في البطولة عوضا عن أمريكا التي انسحبت بسبب إصابات كورونا.

ويلتقي بعد يومين منتخب النمسا مع فرنسا ، بينما يلتقي منتخب سويسرا مع النرويج .