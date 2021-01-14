اخبار الرياضه

الاتحاد الإنجليزي يحدد موعد ليفربول ومانشستر يونايتد في الكأس

0 نشر
محمد البرمي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإنجليزي يحدد موعد ومانشستر يونايتد في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، رسميًا، موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في كأس إنجلترا.

مانشستر يونايتد وليفربول يتواجهان في دور الـ32، بعدما تأهل الأول عقب تخطي واتفورد، بينما الثاني فاز على أستون فيلا.

الاتحاد أوضح أن المباراة ستقام على ملعب "أولد ترافورد"، وذلك يوم السبت بعد المُقبل الموافق 23 يناير. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية .

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    152,719

  • تعافي

    120,312

  • وفيات

    8,362

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا