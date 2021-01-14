شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإنجليزي يحدد موعد ليفربول ومانشستر يونايتد في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، رسميًا، موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في كأس إنجلترا.

مانشستر يونايتد وليفربول يتواجهان في دور الـ32، بعدما تأهل الأول عقب تخطي واتفورد، بينما الثاني فاز على أستون فيلا.

الاتحاد أوضح أن المباراة ستقام على ملعب "أولد ترافورد"، وذلك يوم السبت بعد المُقبل الموافق 23 يناير. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.