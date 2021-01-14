لامبارد: لدي خطة لتوموري طويلة الأمد مع تشيلسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

علّق مدرب ​تشيلسي​، ​فرانك لامبارد​ على الاهتمام المستجد بالمدافع ​فيكايو توموري​ في ظل الحديث عن إمكانية رحيله عن البلوز في الميركاتو الشتوي.



وخرج توموري من حسابات لامبارد في ظل اعتماده على تياغو سيلفا وكورت زوما، إلى جانب رييس جايمس.

وأوضح لامبارد لشبكة "تريبال فوتبول" البريطانية: "توموري؟ لديه مستقبل طويل الأمد هنا في تشيلسي".

وأضاف: "سواء خرج هذا الشهر على سبيل الإعارة ام لا، فأنا لدي خطة لتوموري طويلة الأمد مع النادي".

وذكرت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، في وقت سابق أن ميلان الايطالي يرغب بضم توموري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.