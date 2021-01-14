تشكيلة ريال مدريد واتلتيك بلباو للقاء نصف نهائي كأس السوبر الاسباني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

أعلن زين الدين زيدان مدرب فريق ​ريال مدريد​ الاسباني، عن التشكيلة الأساسية لخوض مواجهة أتلتيك ​بلباو​، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.



وشهدت التشكيلة اعتماد زيدان على البلجيكي إيدين هازارد في الخط الهجومي، الى جانب المهاجم كريم بنزيما وأسينسيو.

وضمت تشكيلة النادي الملكي كل من:

"كورتوا، ميندي، راموس، فاران، فاسكيز، كاسيميرو، مودريتش، كروس، أسينسيو، هازارد وبنزيما".

بينما جاءت تشكيلة بلباو على الشكل التالي:

"سيمون، كابا، نونيز، مارتينيز، بالينزياغا، دي ماركوس، داني غارسيا، فينسيدور، مونياين، راؤول غارسيا وويليامز".

يُذكر أن الفائز في المباراة، سيواجه برشلونة في المباراة النهائية لكأس السوبر الأحد المقبل.