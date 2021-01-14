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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيلة ريال مدريد واتلتيك بلباو للقاء نصف نهائي كأس السوبر الاسباني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021
أعلن زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الاسباني، عن التشكيلة الأساسية لخوض مواجهة أتلتيك بلباو، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.
وشهدت التشكيلة اعتماد زيدان على البلجيكي إيدين هازارد في الخط الهجومي، الى جانب المهاجم كريم بنزيما وأسينسيو.
وضمت تشكيلة النادي الملكي كل من:
"كورتوا، ميندي، راموس، فاران، فاسكيز، كاسيميرو، مودريتش، كروس، أسينسيو، هازارد وبنزيما".
بينما جاءت تشكيلة بلباو على الشكل التالي:
"سيمون، كابا، نونيز، مارتينيز، بالينزياغا، دي ماركوس، داني غارسيا، فينسيدور، مونياين، راؤول غارسيا وويليامز".
يُذكر أن الفائز في المباراة، سيواجه برشلونة في المباراة النهائية لكأس السوبر الأحد المقبل.