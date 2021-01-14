الهلال يمدد عقد الشهراني حتى 2025

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

أعلن نادي ​الهلال​ السعودي، اليوم عن تجديد عقد مدافعه ياسر ​الشهراني​ لأربعة مواسم مقبلة حتى عام 2025.



ونشر الهلال عبر حسابه على تويتر صورة للشهراني وهو يوقع على عقده الجديد مع الفريق.

وكان الهلال قد أعلن سابقاً رحيل لاعبه عمر خربين وسط اهتمام من جانب الوحدة الإماراتي والزمالك المصري.

وحقق الشهراني مع الهلال العديد من الألقاب، حيث فاز بلقب الدوري 3 مرات، وكأس خادم الحرمين الشريفين 3 مرات، وكأس السوبر السعودي مرة ولقب دوري أبطال آسيا مرة.