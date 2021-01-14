شكرا لقرائتكم خبر عن التحكيم يهزم الاتحاد أمام أبها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أوقف فريق ابها سلسلة انصارات الاتحاد ليُلحق به الهزيمة الثانية بعد فوزه بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، كما ساهمت أخطاء التحكيم في خروج الاتحاد خاسرا نقاط المباراة بعد تغافل الحكم عن أخطاء بعض لاعبي الفريق الضيف.

وشهد اللقاء سيطرة اتحادية مبكرة ولكن سرعان ما تحصل لاعبه سعود عبدالحميد على البطاقة الحمراء (د: ١٥)، ليتبادل الفريقان السيطرة وسط تألق حارسي المرمى لا سيما مارسيلو غروهي والذي تصدى لركلة جزاء لأبها سددها كريم عواضي (د: ٦٥)، وقبيل نهاية اللقاء أحرز هداف أبها كارلوس ستراتدبيرج هدف اللقاء الوحيد (د: ٨٨)، ليفوز أبها باللقاء بهدف دون مقابل، وبهذه النتيجة يتجمد رصيد الاتحاد النقطي عند ٢١ نقطة وفي المركز الخامس، فيما وصل أبها للنقطة ٢٠ وفي المركز السادس.