شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون يطير للرابع.. والباطن يعرقل الاتفاق بالقاتل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قلب فريق التعاون تأخره أمام مضيفه الفتح لفوز بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، وعلى ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام أدرك الباطن تعادلا قاتل مع مضيفه الاتفاق في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة التي انتهت بهدف لكل منهما، وجاء هذان اللقاءان ضمن لقاءات الجولة 13 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

انتزع فريق التعاون ثلاث نقاط ثمينة بفوزه على الفتح بهدفين لهدف في لقاء شهد ضياع ركلتي جزاء من كلا الفريقين، تقدم الفتح أولاً عن طريق سفيان بن دبكة (د: 11) والذي أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 56 من عمر المباراة، وعادل للتعاون مدافع الفتح عمار الدحيم بالخطأ في مرمى فريقه (د: 45+3)، وأضاف إياغو سانتوس الهدف الثاني لفريقه التعاون (د: 50)، وفي الوقت بدل الضائع أضاع سميحان النابت ركلة جزاء للتعاون، لينتهي اللقاء بفوز سكري القصيم على النموذجي بهدفين لهدف، وبهذه النتيجة يصعد التعاون مؤقتاً للمركز الرابع برصيد 21 نقطة ومتفوقاً على الاتحاد بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الفتح عند النقطة 17 وفي المركز العاشر.

وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، حقق فريق الباطن تعادلاً صعباً مع مضيفه الاتفاق الذي تقدم أولاً عن طريق مهاجمه وليد أزارو (د: 38)، ومن ثم أدرك فابيو ابرو مهاجم الباطن التعادل من ركلة جزاء (د: 90+9)، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما، وبهذه النتيجة يصل الاتفاق للنقطة 18 وفي المركز السابع، فيما وصل الباطن للنقطة 13 وفي المركز الثالث عشر.