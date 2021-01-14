الليث يكشر عن أنيابه ويسحق العين بثلاثية

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الفيصلي والقادسية خيم التعادل الإيجابي 2 / 2 على لقاء الفيصلي مع ضيفه القادسية. وارتفع رصيد الفيصلي، الذي خسر مبارياته الأربع الماضية في البطولة، إلى 14 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما رفع القادسية رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع. وبادر الفيصلي بالتسجيل عبر جوليو تافاريس في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل حسن العمري لمصلحة القادسية في الدقيقة 58 من ركلة جزاء أيضا. وأعاد البرازيلي جويليرمي أوجوستو التقدم للفيصلي من جديد، بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 60، لكن وليد الشنقيطي سجل هدف التعادل للقادسية في الدقيقة 88، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل الشباب صحوته ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم للمحترفين، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 / صفر على مضيفه العين أمس في المرحلة الثالثة عشرة للمسابقة. وارتفع رصيد الشباب، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي في المسابقة، إلى 25 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف الهلال (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد. في المقابل، تجمد رصيد العين، الذي تلقى خسارته التاسعة في المسابقة خلال الموسم الحالي والخامسة في مبارياته الست الأخيرة، عند عشر نقاط في المركز الخامس عشر (قبل الأخير). وبينما انتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف، كشر الشباب عن أنيابه في الشوط الثاني، وافتتح كريستيان خوانكا التسجيل للشباب في الدقيقة 60، ثم أضاف عبدالله الحمدان الهدف الثاني في الدقيقة 82، ليعود بعدها خوانكا ويهز الشباك مرة أخرى، محرزا الهدف الثالث للشباب وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع.خيم التعادل الإيجابي 2 / 2 على لقاء الفيصلي مع ضيفه القادسية. وارتفع رصيد الفيصلي، الذي خسر مبارياته الأربع الماضية في البطولة، إلى 14 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما رفع القادسية رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع. وبادر الفيصلي بالتسجيل عبر جوليو تافاريس في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل حسن العمري لمصلحة القادسية في الدقيقة 58 من ركلة جزاء أيضا. وأعاد البرازيلي جويليرمي أوجوستو التقدم للفيصلي من جديد، بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 60، لكن وليد الشنقيطي سجل هدف التعادل للقادسية في الدقيقة 88، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

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