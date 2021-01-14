التعاون يقلب الطاولة على الفتح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قلب فريق التعاون الطاولة بعد تأخره بهدف أمام مستضيفه الفتح إلى فوز ثمين بهدفين مقابل هدف في مباراة مثيرة جمعت الفريقين أمس على استاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء ضمن مباريات الجولة الثالثه عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجاءت الأهداف على مدار الشوطين بعد أن تقدم للفتح سفيان بن دبكة بالدقيقة 12 قبل أن يسجل عمار الدحيم بالخطأ في مرماه 47، فيما سجل البرازيلي دياجو سانتوس للتعاون بالدقيقة 50 هدف الفوز.

الاتفاق والباطن

فرط فريق الاتفاق في فوز كان في متناول اليد بعد تعثره بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه الباطن في اللقاء الذي اختضنه استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وافتتح المغربي وليد أزارو التسجيل لفريق الاتفاق في الدقيقة 38 من كرة رأسيه نفذها البرازيلي دي سوزا، وفي شوط المباراة الثاني تغير حال الباطن بعد إيعاز البرتغالي جاريدو للاعبيه بالتقدم والضغط على الاتفاق في ملعبه، وكان له ما أراد بعد أن تمكن الأنجولي فابيو أبرو هداف الفريق من إدراك التعادل من ضربة جزاء في الرمق الأخير من المباراة 98، ليعلن بعدها الحكم نهاية المباراة.

كيف فاز التعاون:

التنظيم الدفاعي المحكم من قبل المدرب الفرنسي كارتيرون.

استغلال الكرات العرضية.

إحكام منطقة وسط الملعب والاعتماد على الارتداد السريع.

تميز حارسه البرازيلي كاسيو أنجوس.

القوه الضاربة في خط الهجوم بتواجد الثنائي توامبا وعبدالله ساني.

لماذا خسر الفتح؟