التعاون يقلب الطاولة على الفتح

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الاتفاق والباطنفرط فريق الاتفاق في فوز كان في متناول اليد بعد تعثره بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه الباطن في اللقاء الذي اختضنه استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.
وافتتح المغربي وليد أزارو التسجيل لفريق الاتفاق في الدقيقة 38 من كرة رأسيه نفذها البرازيلي دي سوزا، وفي شوط المباراة الثاني تغير حال الباطن بعد إيعاز البرتغالي جاريدو للاعبيه بالتقدم والضغط على الاتفاق في ملعبه، وكان له ما أراد بعد أن تمكن الأنجولي فابيو أبرو هداف الفريق من إدراك التعادل من ضربة جزاء في الرمق الأخير من المباراة 98، ليعلن بعدها الحكم نهاية المباراة.
كيف فاز التعاون:
- التنظيم الدفاعي المحكم من قبل المدرب الفرنسي كارتيرون.
- استغلال الكرات العرضية.
- إحكام منطقة وسط الملعب والاعتماد على الارتداد السريع.
- تميز حارسه البرازيلي كاسيو أنجوس.
- القوه الضاربة في خط الهجوم بتواجد الثنائي توامبا وعبدالله ساني.
- اهتزاز خط دفاعه وحراسة مرماه.
- التراجع رغم التسجيل المبكر.
- الاستعجال في خط الهجوم.
- الاندفاع المبالغ فيه للتعويض مما فتح المساحات للاعبي التعاون.
- انخفاض مستويات عدد من لاعبيه عن مستواهم العهود.
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