العطية يتصدر المرحلة الـ11 من رالي داكار

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وأنهى السائق ناصر العطية المرحلة أمام استيفان بيترانسل، حيث خسر الأخير دقيقتين تقريبا لمصلحة الأول، نتيجة لذلك، انخفض الفارق بينهما إلى ربع ساعة تقريبا في الترتيب العام الموقت لفئة السيارات، وسيكون كلاهما حذرا للغاية في المرحلة الخاصة الأخيرة بطول 225 كلم باتجاه جدة.يذكر أن منظمي الرالي قرروا تقصير مسافة المرحلة الخاصة الـ11 ما بين العلا وينبع بـ50 كلم عن مسافتها الأصلية، وذلك على ضوء الأحوال الجوية الحالية التي أثرت على المنطقة التي سيمر بها جزء من مسار المرحلة.
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