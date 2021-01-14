شكرا لقرائتكم خبر الفرج والشهراني هلاليان حتى 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتفقت الإدارة الهلالية برئاسة فهد بن نافل على تجديد عقد قائد الفريق الكروي سلمان الفرج لـ 4 مواسم كروية مقبلة ينتهي بنهاية موسم 2025، بعد أن توصل الطرفان عن طريق وكيل أعمال اللاعب شركة RBM بقيمة تصل إلى 40 مليون ريال، كأغلى عقد احترافي للاعب سعودي.

وينتظر أن يوقع اللاعب عقده الجديد خلال الأيام المقبلة وقبل دخوله الفترة الحرة لعقده الاحترافي.

وكان العقد الماضي للفرج امتد لـ 4 مواسم بعد أن وقع في عهد إدارة الأمير نواف بن سعد بقيمة 7 ملايين ريال لكل سنة.

وكان سلمان الفرج (31 عاما) مثل الهلال تحت 23 عاما في صيف 2004، بعد أن تم اكتشافه من خلال ملعب السداسيات إبان رئاسة الأمير محمد بن فيصل للنادي في فترته الأولى، وفي صيف 2008 صعد للفريق الكروي الأول.

وتوج القائد الهلالي بـ5 ألقاب للدوري السعودي، و3 ألقاب كأس خادم الحرمين الشريفين، ولقب للسوبر السعودي، ومثله لدوري أبطال آسيا.

وفي الإطار ذاته أنهت الإدارة الهلالية تجديد عقد مدافعها الكروي الأيسر ياسر الشهراني لـ 4 مواسم مقبلة بعقد سنوي يصل إلى 8.5 ملايين ريال.

يشار إلى أن الشهراني انضم للهلال موسم 2012ــ 2013 قادما من القادسية في صفقة كروية وصلت إلى 15 مليون ريال.

بطولات الفرج مع الهلال: