نجوم العالم يشاركون في جولف السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جولف السعودية أنها ستدعو هواة لعبة الجولف من مختلف دول العالم للمشاركة في بطولة السعودية الدولية للجولف المقدمة من (سوفت بنك) للاستشارات الاستثمارية على ملعب ونادي الجولف (رويال غرينز) خلال الفترة من 4-7 فبراير 2021. ليحصل المدعوون الهواة على فرصة اللعب مع نجوم العالم.

وينضم النجوم العالميون إلى أكبر الأسماء التي تم تأكيد مشاركتها من قبل، المصنف الأول عالميا وبطل الماسترز لعام 2020 داستن جونسون، وبطل بطولة أمريكا المفتوحة لعام 2020 برايسون ديشامبو، إلى جانب حامل لقب البطولة المفتوحة شين لاوري، والنجمين لي ويستود يان بولتير، وتايلر ستينسون، إضافة إلى حامل اللقب قاريمي مكدويل، حيث يتطلع الجميع لمشاركة الهواة في البطولة.



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