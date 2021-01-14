الصراع على الصدارة يشعل لقاء الأهلي والهلال

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ويدخل الأهلي اللقاء بقيادة مدربه فلادان على ذكريات أخر لقاء جمعه بالهلال والذي انتهى بفوز الأهلي.وجهز فلادان فريقه جيدا للقاء الهلال مؤملا تحقيق الفوز الذي غاب عن الأهلي في الجولتين الأخريين.
من ناحيته يدرك فلادان جيدا أهمية لقاء الهلال والتغلب عليه سيجعل الأهلي شريكا في صدارة الترتيب.
ويفتقد الأهلي لخدمات الظهير الأيمن المتألق أخيرا عبدالله حسون لتراكم البطاقات واعتمد فلادان يزيد البكر ليحل مكانه، كما حرمت لجنة الانضباط الأهلي من خدمات حارس الفريق محمد العويس جراء ماحدث عقب لقاء القادسية والأهلي الأخير، وقد استقر فلادان على مشاركة محمد الربيعي بديلا للعويس.
على الطرف الآخر يدخل الهلال اللقاء في صدارة الترتيب وهو يبحث عن فوز غاب عنه في الجولات الثلاث الأخيرة.
ويدخل مدرب الفريق رازفان اللقاء منتشيا بعودة الثنائي الحارس عبدالله المعيوف وقلب الدفاع الكوري جانغ سو للمشاركة في التدريبات الجماعية وإبداء الجاهزية الكاملة بعد شفائهما من الإصابة.
كما استبعد رازفان مدافع الفريق علي البليهي لعدم الجاهزية. وشهدت تدريبات الفريق الأربعاء غياب الكولمبي كويلار بعد تعرضه لـ»إنفلونزا» أخبرته على الراحة ليتحدد فيما بعد مدى قدرته على المشاركه في المواجهة.
قبل المواجهة:
- الهلال يحتل الصدارة بـ 25 نقطة.
- الأهلي ثانيا بـ 22 نقطة.
- الهلال لم يفز آخر 3 جولات.
- الأهلي لم يحقق الفوز الجولتين الأخيرتين.
- سجل مهاجمو الهلال 20 هدفا مقابل 19 لمهاجمي الأهلي.
- استقبل الهلال 8 أهداف بينما 20 هدفا دخلت شباك الأهلي.
في حال فاز الهلال:
- يوسع الفارق بينه وبين منافسيه في صدارة الترتيب.
- العودة للانتصارات بعد غياب 3 جولات.
- الاستمرار في الصدارة.
- يحافظ على الأقوى هجوما في مواجهات الدوري.
- يتساوى مع الهلال في صدارة الترتيب.
- يفتح الباب للشباب والاتحاد للاقتراب من الصدارة.
- العودة للانتصارات بعد الخسارة في الجولتين الأخيرتين.
- إعادة الثقة في مدرب الفريق فلادان.
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