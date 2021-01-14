ركلات الترجيح تقود برشلونة لنهائي السوبر الإسباني

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وفي غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة بسبب معاناته من الإصابة، انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1 / 1، حيث بادر الفريق الكتالوني بالتسجيل عبر نجمه الهولندي فرينكي دي يونج في الدقيقة الـ39، بينما تعادل ميكيل أويارزابال لسوسييداد في الدقيقة الـ51 من ركلة جزاء.واضطر الفريقان لخوض وقت إضافي، غير أن التعادل ظل سيد الموقف، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لبرشلونة بفضل تألق حارس مرماه الألماني مارك أندريه تير شتيجن، الذي تصدى لأكثر من ركلة.
وضرب برشلونة موعدا في النهائي الأحد المقبل بمدينة أشبيلية مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو.
ويشارك في بطولة السوبر ريال مدريد، حامل لقب بطولة الدوري الإسباني في الموسم الماضي، وبرشلونة الذي جاء وصيفا لغريمه التقليدي في المسابقة، وكذلك ريال سوسييداد وأتلتيك بلباو، اللذان تأهلا للمباراة النهائية ببطولة كأس ملك إسبانيا في الموسم ذاته.
ولم يخض سوسييداد وبلباو نهائي الكأس حتى الآن، حيث تأجل اللقاء عن موعده الأصلي أكثر من مرة حتى تحدد في أبريل المقبل.
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