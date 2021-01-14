كريستيانو خارج قائمة أغلى 50 لاعبا في العالم

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وركزت دراسة أجرتها مؤسسة (كيه بي ام جي) المتخصصة في تحليل السوق، على أبطال الدوريات الأوروبية الستة الكبرى.وأظهرت الدراسة أن أندية يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وبورتو البرتغالي سجلت تراجعا في الإيرادات بنحو 10% أو أكثر، في الوقت الذي تراجعت فيه عائدات أندية ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني بأقل من هذه النسبة.
فيما حقق ريال مدريد أرباحا وحل في مقدمة الأندية الأعلى دخلا في أوروبا بإجمالي 681 مليون يورو، فيما حل بايرن ميونيخ ثانيا بإجمالي 607 ملايين يورو، ثم ليفربول في المرتبة الثالثة بإجمالي 557 مليون يورو، يليه باريس سان جيرمان بإجمالي عائدات 540 مليون يورو.
وبحسب الدراسة فإن الفرنسي كيليان مبابي نجم سان جيرمان أصبح أغلى لاعب في العالم بقيمة سوقية بلغت 200 مليون يورو، وحل رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي ثانيا بقيمة سوقية 132 مليون يورو، ثم جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند ثالثا بـ130 مليون يورو.
وحل المصري محمد صلاح نجم ليفربول رابعا بقيمة سوقية 122 مليون يورو وهاري كين هداف توتنهام في المركز الخامس بقيمة سوقية بلغت 120 مليون يورو يليه ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد بـ112 مليون يورو وجاء الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة في المركز الثاني عشر بـ101 مليون يورو وحل كريستيانو رونالدو خارج قائمة أغلى 50 لاعبا على مستوى العالم بقيمة سوقية 63 مليون يورو.
أغلى لاعبي العالم :
- الفرنسي كيليان مبابي نجم سان جيرمان: 200 مليون يورو رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي: 132 مليون يورو
- جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند: 130 مليون يورو. المصري محمد صلاح نجم ليفربول: 122 مليون يورو
- هاري كين هداف توتنهام: 120 مليون يورو
- ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد: 112 مليون يورو
- ليونيل ميسي هداف برشلونة في المركز الثاني عشر بـ101 مليون يورو حل كريستيانو رونالدو خارج قائمة أغلى 50 لاعبا على مستوى العالم بقيمة سوقية 63 مليون يورو.
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