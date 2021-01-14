شكرا لقرائتكم خبر ضمك يلتقي الوحدة للخروج من دوامة الخسائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحل الوحدة ضيفا ثقيلا على نادي ضمك متذيل ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة ضمن الجولة الـ13 ويريد الوحدة استغلال وضع المستضيف غير الجيد، وتعويض تعثره بالتعادل سلبيا أمام الفتح في الجولة الماضية، حيث يحتل فرسان مكة المركز الـ5 برصيد 19 نقطة، بعد أن حقق الفوز 6 مرات، وتعادل مرة واحدة، وخسر 5 مباريات.

فيما يسعى ضمك إلى الخروج من مأزق سلسلة الخسائر المتتالية بعد خسارته الأخيرة من الاتحاد بهدف دون مقابل جمدت رصيده عند 8 نقاط ولم يتذوق الفوز إلا في مباراتين من أصل 12 مباراة بعد أن خسر في 8 وتعادل مرتين.

ويعلم جيدا مسيرو ضمك أن المنافس هذه المرة يريد مركزا جيدا في مقدمة الترتيب على صعيد الفرق الأربعة، لا سيما أن الفارق بينه وبين المتصدر ضئيل، حيث لا يتجاوز 5 نقاط.

يشار إلى أن الوحدة يعد بجانب العين أقل الفرق تعادلا، مرة واحدة فقط، بينما تعرض ضمك إلى الخسارة 8 مرات كأكثر فريق حتى الآن منذ انطلاق الموسم.

يذكر أن ضمك لم يستطع الفوز في مواجهاته بالوحدة على صعيد دوري المحترفين.

بطاقة المباراة