شكرا لقرائتكم خبر ضمك يلتقي الوحدة للخروج من دوامة الخسائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
فيما يسعى ضمك إلى الخروج من مأزق سلسلة الخسائر المتتالية بعد خسارته الأخيرة من الاتحاد بهدف دون مقابل جمدت رصيده عند 8 نقاط ولم يتذوق الفوز إلا في مباراتين من أصل 12 مباراة بعد أن خسر في 8 وتعادل مرتين.ويعلم جيدا مسيرو ضمك أن المنافس هذه المرة يريد مركزا جيدا في مقدمة الترتيب على صعيد الفرق الأربعة، لا سيما أن الفارق بينه وبين المتصدر ضئيل، حيث لا يتجاوز 5 نقاط.
يشار إلى أن الوحدة يعد بجانب العين أقل الفرق تعادلا، مرة واحدة فقط، بينما تعرض ضمك إلى الخسارة 8 مرات كأكثر فريق حتى الآن منذ انطلاق الموسم.
يذكر أن ضمك لم يستطع الفوز في مواجهاته بالوحدة على صعيد دوري المحترفين.
بطاقة المباراة
- الملعب: الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة
- التوقيت: 3.55
- ترتيب الوحدة: 5
- ترتيب ضمك: 16
- درجة الحرارة: 15
- مدرب الوحدة: إيفو فييرا
- مدرب ضمك: الكرواتي كرشمير ريزتش
كانت هذه تفاصيل خبر ضمك يلتقي الوحدة للخروج من دوامة الخسائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.