شكرا لقرائتكم خبر النصر يسعى لمزاحمة أندية الوسط بمواجهة الرائد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتشبث النصر بمواصلة السير في سكة الانتصارات والوصول إلى النقطة 17 بعد أن يواجه الرائد ضمن الجولة الـ13 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

ويسعى العالمي إلى مزاحمة الفرق الأربعة، الفتح وأبها وقطبي الشرقية الاتفاق والقادسية، للتساوي معها نقطيا، فبعد تحقيق النصر فوزه الرابع أمام العين، طوى جهازه الفني ولاعبوه التعثرات الماضية والبداية غير الجيدة في مسيرته بعد تلقيه 5 خسائر عرقلت من طموحاته بالمنافسة على اللقب مبكرا، حيث يحتل النصر المركز 11 برصيد 14 نقطة سجل 18 واستقبل مثلها.

في حين تأتي رغبة النصر في تحقيق العلامة الكاملة مشروطة بتجاوز عقبة الرائد الذي خرج من ديربي القصيم بالتعادل السلبي، ودق ناقوس الخطر بعد أن احتل المركز 12 برصيد 13 نقطة، حيث يتساوى مع النصر في عدد الخسائر بواقع 5 مرات وحقق الفوز في 3 وتعادل 4 مباريات.

وسيفتقد رائد التحدي إلى خدمات المدافع فواز فلاته بعد تعرضه للبطاقة الحمراء أمام التعاون، بينما يستعيد النصر مدافعه مايكون البرازيلي بعد تجاوز إيقاف البطاقات المتراكمة عليه أمام العين.

وفيما يخص تاريخ مواجهات النصر والرائد فقد تقابل الفريقان في 24 مواجهة سابقة بتاريخ الدوري السعودي للمحترفين نجح العالمي في كسب 19 لقاء، بينما تمكن رائد التحدي من الفوز في مباراة وحيدة كانت في عام 2016 في حين حسمت نتيجة التعادل 4 مواجهات أخرى.

بطاقة المباراة