مونديال اليد: سويسرا تحقق فوزها الاول

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القاهرة: فاجأت سويسرا، ضيفة اللحظة الاخيرة، جارتها النمسا وهزمتها 28-25 الخميس في بطولة العالم لكرة اليد المقامة في مصر حتى نهاية الشهر الجاري.

وشاركت سويسرا عشية انطلاق البطولة بسبب انسحاب الولايات المتحدة جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد على منتخبها.

ووصل المنتخب السويسري بعد الظهر الى القاهرة فاتجه مباشرة الى صالة 6 اكتوبر دون المرور في فندقه.

وحصد أندي شميدت (7 أهداف) لقب رجل المباراة خلال انتصار فريقه.

وتلعب سويسرا في مجموعة خامسة تضم فرنسا ثالثة النسخة الاخيرة والنروج الوصيفة اللتين تتواجهان في وقت لاحق.

وفازت الجزائر على جارها المغرب في افتتاح مباريات المجموعة السادسة 24-23.

وسيطر منتخب المغرب على مجريات الشوط الأول (15-8) وفي الثاني تحسن الثعالب وعادوا بالنتيجة من خلال الهجمات المرتدة وحسموا اللقاء لصالحهم بفارق هدف.

وتعرض ثلاثي المغرب أمين بن طالب ومهدي إسماعيلي وهشام حكيمي للطرد المباشر في اللقاء بعد رجوع حكم اللقاء الدنماركي هانسن مادس لتقنية الفيديو، بعد تدخلاتهم العنيفة على لاعبي الجزائر.

وحصد ياسين إدريسي حارس المغرب جائزة لقب المباراة بعد تصدياته المميزة رغم خسارة فريقه.

ويلعب في وقت لاحق أيسلندا والبرتغال في المجموعة عينها في صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان المنتخبان التقيا في نسخة 1999 التي استضافتها مصر ايضا فانتهت مباراتهما بالتعادل 19-19.

وفي بطولة افريقيا الاخيرة في كانون الثاني/يناير 2020، التقى الطرفان في الدور الاول ففاز المغرب 33-30، للمرة السادسة تواليا على الثعالب.

وتعود الجزائر الى البطولة العالمية بعد غياب ست سنوات، فيما ظهر المغرب للمرة الاخيرة قبل 14 عاما في المانيا 2007.

وحل المغرب في الركز السابع عشر عام 1999 في افضل نتائجه، فيما كان المركز الثالث عشر الافضل للجزائر في فرنسا 2001.

وانتهت مباراة منتخب الاتحاد الروسي مع بيلاروس بالتعادل 32-32 في افتتاح مباريات المجموعة الثامنة.

وخيّم التعادل على معظم فترات المباراة فانتهى الشوط الاول 15-15. وجاء الثاني متكافئا وحماسيا لتنتهي المواجهة 32-32 ويتقاسم كلا المنتخبين نقاط المباراة.

وتألق مع بيلاروس أولادزيسلاو كوليش صاحب 6 أهداف من تسع محاولات، كما سجل ميكيتا فايلوباو 10 اهداف من 13 محاولة وارتسيوم كولاك 5 من 5.

وقال مدرب روسيا فيليمير بيتكوفيتش "عانينا للسيطرة على كوليش. هو مسدد ممتاز، وبالرغم من سنه الصغير يملك خبرة كبيرة، ويلعب على مستوى مرتفع مع فريقه كييلسي".

ولدى المنتخب الروسي، سجل دميتري كيسيليف ستة من ثماني محاولات وايغور سوروكا ستة من سبع.

وفي المجموعة عينها حققت سلوفينيا فوزا كبيرا على كوريا الجنوبية 51-29 في صالة برج العرب.

وحصد ميها زارابيتش لاعب منتخب سلوفينيا جائزة لقب المباراة بعد الأداء الرائع الذي ظهر به.