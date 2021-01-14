فورمولا واحد: اصابة لوكلير بفيروس كورونا

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باريس: أعلن سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو الخميس اصابته بفيروس كورونا المستجد بعد يومين من تأجيل اثنين من سباقات بطولة العالم للفورمولا واحد.

وقال لوكلير على تويتر "أريد أخباركم ان نتيجة اختبار +كوفيد-19+ جاءت إيجابية".

واضاف "علمت أنني كنت على اتصال بحالة إيجابية ودخلت على الفور في العزل الذاتي... وكان الاختبار اللاحق الذي أجريته إيجابيا".

واكد السائق البالغ من العمر 32 عاما أنه عانى من "أعراض خفيفة" وأنه كان يعزل نفسه في منزله في موطنه موناكو.

وأنهى لوكلير الموسم الماضي في المركز الثامن حيث اعتلى منصة التتويج مرتين فقط في موسم مريع لفراري من 17 سباقا، فيما تراجع زميله السابق الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات إلى المركز 13 في ترتيب السائقين.

ولن تؤثر اصابة لوكلير بـ"كوفيد-19" على موسمه، إذ لن يبدأ إلا في 28 آذار/مارس في سباق جائزة البحرين الكبرى.

واعلنت "ليبرتي ميديا" مالكة حقوق بطولة العالم الثلاثاء تأجيل جائزة استراليا الافتتاحية التقليدية للموسم حتى تشرين الثاني/نوفمبر بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد ما ادى إلى إعادة تنظيم روزنامة عام 2021.

كما تم تعليق سباق جائزة الصين الكبرى أيضا دون الاعلان عن موعد جديد لهذا السباق حتى الآن.

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