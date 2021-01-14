انتخابات نادي برشلونة: ثلاثة مرشحين في المرحلة النهائية

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





مدريد: أعلن نادي برشلونة الإسباني الخميس أن جوان لابورتا وفيكتور فونت وتوني فريتشا استطاعوا رسميا الحصول على الحد الأدنى من التوقيعات لقبول ترشيحهم للانتخابات الرئاسية والبالغة 2257 توقيعا ضروريا من المنتسبين للنادي.

وقال النادي الكاتالوني في بيان له "بمجرد اكتمال عملية التحقق من صحة التوقيعات، أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات ان جوان لابورتا وفيكتور فونت وتوني مريتشا مرشحين رسميين لرئاسة نادي برشلونة، على النحو المنصوص عليه في المادة 48.5 من النظام الأساسي للنادي".

وانسحب المرشّح الرابع ايميلي روسو الحاصل على أقل عدد من التوقيعات (2510) من السباق الانتخابي خلال مقطع فيديو اوضح فيه أن فريقه رفض فكرة التحالف مع فريتشا وأكد أن "عرضنا كان الأفضل رياضيا واقتصاديا".

قدم لابورتا الرئيس الاسبق للنادي (2003-2010) والمرشح الأبرز للفوز في هذه الانتخابات 10272 توقيعا، لكن اللجنة المشرفة على الانتخابات صادقت على 9625 توقيعا منها.

وتفوق لابورتا بشكل كبير على منافسيه اذ قدم فونت 4731 توقيعا قبل منها 4431، وقدم فريتشا 2822 توقيعا تم اعتماد 2634 منها فقط.

والآن بعد معرفة المرشحين الرسميين الثلاثة، ستبدأ الحملة الانتخابية الرسمية يوم الجمعة وتستمر حتى موعد الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 كانون الثاني/يناير الجاري.

ووفقا للصحافة المحلية قد يتم تأجيل الانتخابات بسبب ارتفاع اعداد المصابين بفيروس "كوفيد-19" وتمديد القيود في كاتالونيا.

ويلتقي المسؤولون في النادي بالسلطات الكاتالونية الجمعة لاتخاذ قرار بشأن استمرار أو تأجيل الانتخابات.