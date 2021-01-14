بالفيديو.. حجازي يتلقى الهزيمة الأولى مع اتحاد جدة بهدف قاتل في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

لقى فريق الاتحاد الهزيمة الأولى له في الموسم الجاري من الدوري السعودي 2020/2021 على يد نظيره أبها بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ 12 من المسابقة.

وتُعد أيضاً هي الهزيمة الأولى لنادي الاتحاد في وجود اللاعب أحمد حجازي الذي انضم لصفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة من وست بروميتش الإنجليزي.

وسجل فريق أبها هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88 من اللقاء عن طريق لاعبه كارلوس ستراندبيرغ.

وشهدت المباراة طرد سعود عبدالحميد لاعب الاتحاد في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول ليُكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين منذ هذه الدقيقة.

وكاد أحمد حجازي يتعادل للاتحاد في الدقيقة 90+4 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها حارس أبها، لمشاهدة اللقطة.. اضغط هنا

وعقب هزيمة الاتحاد، توقف رصيده عند النقطة 21 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي، فيما رفع أبها رصيده للنقطة 20 في المركز السادس.

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