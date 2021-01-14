البحرين آخر الحضور.. اكتمال عدد المنتخبات المشاركة في بطولة العالم لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام زايد:

وصل منتخب البحرين لكرة اليد إلى القاهرة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، لتنضم للمشاركين لبطولة العالم لكرة اليد.

وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري.

وبوصول منتخب البحرين يكتمل عدد المنتخبات المقرر أن يشاركوا في بطولة العالم.

واعتذر منتخبا التشيك، والولايات المتحدة الأمريكية عن القدوم لمصر لخوض البطولة، لينضم منتخبا سويسرا ومقدونيا بدلا منهما.

وكان المنتخب المصري استطاع الفوز في المباراة الافتتاحية للبطولة على حساب تشيلي 35-29.